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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по складу ВСУ в Краматорске

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Военная операция на Украине

Расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Российские военные также атаковали место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники, а также — склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

В результате были уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и около десяти боевых бронемашин.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.

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Накануне, 25 июля, Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по Харьковскому бронетанковому заводу (ХБЗ). В результате удара уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.

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