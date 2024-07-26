Минобороны сообщило об ударе «Искандером» по складу ВСУ в Краматорске
Расчет ракетного комплекса «Искандер» нанес удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Краматорске в ДНР, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Российские военные также атаковали место скрытого хранения артиллерийского вооружения и бронетанковой техники, а также — склад ракетно-артиллерийского вооружения 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
В результате были уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, пять РСЗО «Град», пять танков и около десяти боевых бронемашин.
«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов. Они предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО противника, а также объектов, которые те прикрывают, на расстоянии до 500 км.
Накануне, 25 июля, Минобороны отчиталось об ударе «Искандером» по Харьковскому бронетанковому заводу (ХБЗ). В результате удара уничтожены два цеха по ремонту бронетехники.
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