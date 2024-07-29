МЧС: при размыве дамбы на Беломорканале пострадали девять человек

МЧС сообщило о девяти пострадавших при размыве дамбы на Беломорканале

В результате размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (Беломорканале), по предварительной информации, пострадали девять человек, судьба двоих остается неизвестна, сообщила пресс-служба управления МЧС по Карелии в телеграм-канале.

Изначально ведомство написало о спасении лишь трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Позднее спасатели нашли еще четверых: двух взрослых и двух детей. Их передали медикам.

В минздраве республики рассказали РБК о помощи двум пострадавшим: 74-летнему мужчине медработники купировали боли за грудиной, 14-летнему мальчику обработали порезы стоп. По данным ведомства, на место инцидента были направлены психологи, а также врачи-эпидемиологи и инфекционисты, с собой у них бактериофаги, антибактериальные препараты, пробиотики и эубиотики.

Власти Карелии ранее сообщили, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе размыло перемычку, которая была установлена на время реконструкции.

По данным МЧС, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что при шлюзе прописаны 11 человек.

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