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МЧС сообщило о девяти пострадавших при размыве дамбы на Беломорканале

МЧС: при размыве дамбы на Беломорканале пострадали девять человек

В результате размыва временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале (Беломорканале), по предварительной информации, пострадали девять человек, судьба двоих остается неизвестна, сообщила пресс-служба управления МЧС по Карелии в телеграм-канале.

Изначально ведомство написало о спасении лишь трех пострадавших, в том числе одного ребенка. Позднее спасатели нашли еще четверых: двух взрослых и двух детей. Их передали медикам.

В минздраве республики рассказали РБК о помощи двум пострадавшим: 74-летнему мужчине медработники купировали боли за грудиной, 14-летнему мальчику обработали порезы стоп. По данным ведомства, на место инцидента были направлены психологи, а также врачи-эпидемиологи и инфекционисты, с собой у них бактериофаги, антибактериальные препараты, пробиотики и эубиотики.

Минздрав Карелии рассказал, какие силы направлены на Беломорканал
Общество
Шлюзы Беломорско-Балтийского&nbsp;канала

Власти Карелии ранее сообщили, что между 10-м и 11-м шлюзами Беломорканала в Сегежском муниципальном округе размыло перемычку, которая была установлена на время реконструкции.

По данным МЧС, в зону подтопления попали населенные пункты при 11-м шлюзе и СНТ «Балтийский». Глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что при шлюзе прописаны 11 человек.

МЧС сообщило о девяти пострадавших при размыве дамбы на Беломорканале
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Беломорканал соединяет Онежское озеро с Белым морем. Его ввели в эксплуатацию в 1933 году, строительством занимались заключенные лагерей. Общая протяженность канала — 227 км, из них 37,1 км — это искусственные водные пути, остальное — реки и озера. На канале построено 19 гидроузлов, шлюзы, плотины, дамбы и другие гидротехнические сооружения.

В 2022 году Главгосэкспертиза России разрешила провести реконструкцию шлюзов канала, которые находятся в предаварийном состоянии. Работы должны завершиться до конца 2024 года.

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Теги
Беломорканал дамба МЧС пострадавшие Карелия
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