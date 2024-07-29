Мэр Днепра описал жителям грядущие проблемы со светом, теплом и водой

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Жителям Днепра нужно быть готовыми к тому, что в отопительный сезон в городе будут действовать не графики отключения электричества, как сейчас, а графики включения света.

Об этом мэр города Борис Филатов рассказал в интервью «РБК Украина».

«Нам нужно готовиться, скажем так, не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии. Это базовые вещи, будет в любом случае во время отопительного сезона расти энергопотребление, и поэтому это очень большая проблема», — сказал он.

Мэр уточнил, жители города зачастую не понимают связи между отсутствием электричества, прекращением подачи воды и выключением отопления.

«Они не могут связать между собой отсутствие электроснабжения с отсутствием воды и отсутствием отопления. Но если нет электроснабжения, тогда не работают насосы. Если не работают насосы, нет воды, а если не работают насосы, нет воды, а вода — это теплоноситель, то нет отопления. Логично», — пояснил Филатов.

Он также предупредил жителей об «иллюзии», что положение можно исправить с помощью генераторов. Во-первых, для многих систем коммунального хозяйства нужна такая мощность, которую нельзя обеспечить генераторами.

Во-вторых, в городе уже установили около 300 генераторов. «Но если посчитать, что все эти генераторы будут работать, представьте себе, что это 30 т дизельного топлива в час. Где взять столько топлива, я уже не говорю о том, сколько это стоит», — уточнил мэр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Власти Украины регулярно сообщают об ударах по объектам энергетики, в том числе в Днепре и Днепропетровской области.

В июне украинский энергохолдинг ДТЭК заявил, что если не удастся восстановить повреждения энергосистемы, то украинцы уже этой зимой смогут пользоваться электричеством менее четырех часов в день.