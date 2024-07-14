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Военная операция на Украине ,  
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В Днепре прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Днепре прозвучали взрывы, сообщает издание «Суспiльне» и телеканал ТСН.

Издания сообщили о взрывах около 00:15 мск. Затем, около 01:10 мск ТСН и каналы, отслеживающие оповещения о воздушной тревоге, сообщили о второй серии взрывов.

В Днепропетровской области с 23:40 (мск) 13 июля действует режим воздушной тревоги. Всего предупреждение объявили в пяти регионах Украины.

Ранее о взрывах в Днепре украинские СМИ сообщали 13 июля.

В Днепре прозвучал взрыв
Политика
Фото:rediska5 / Shutterstock

В Днепре периодически звучат взрывы. В частности, 9 июля в городе и регионе объявляли воздушную тревогу. Позднее глава областной администрации Сергей Лысак заявил, что в регионе повреждена инфраструктура. По его словам, под ударом оказались Никополь, Покровская и Мировская общины. Кроме того, пострадала 79-летняя женщина.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
Военная операция на Украине Днепропетровская область взрыв
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