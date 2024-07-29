Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС
Граждане Великобритании должны быть готовы к длинным очередям на границе со странами Евросоюза после вступления в силу новых правил объединения о предоставлении биометрических данных, заявила заместитель британского министра внутренних дел Сима Малхотра, сообщает Bloomberg.
С октября ЕС вводит систему, по которой приезжие из стран, не входящих в союз, должны будут предоставлять по прибытии отпечатки пальцев и фотографии. Ожидается, что это также приведет к очередям в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.
«Общественность должна быть готова к некоторым очередям в часы пик, когда они (новые правила. — РБК) будут введены впервые», — сказала Малхотра.
По ее словам, предыдущее британское правительство «не приняло достаточных мер для смягчения последствий» и новый кабинет министров «оперативно работает над тем, чтобы свести к минимуму риск чрезмерного ожидания в очередях, насколько это возможно».
Как пишет Bloomberg, новая система предназначена для автоматизации регистрации граждан из стран, не входящих в ЕС. В конечном счете нововведение должно сократить задержки при регистрации, так как пограничникам не придется вручную проверять паспорта и ставить в них штампы, отмечает агентство.
В начале июля в Великобритании прошли всеобщие выборы. Победу на них одержала Лейбористская партия — 14-летнее правление консерваторов подошло к концу. Новое правительство возглавил Кир Стармер.
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