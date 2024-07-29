В Кривом Роге и Харькове прозвучали взрывы

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». ТСН передает, что звуки взрывов были слышны в Харькове.

В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Кировоградской области.

В ночь на 29 июля взрывы прогремели в другом городе в Днепропетровской области — Павлограде.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.