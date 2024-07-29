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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге и Харькове прозвучали взрывы

Суспiльне: в Кривом Роге прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине

В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». ТСН передает, что звуки взрывов были слышны в Харькове.

В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Кировоградской области.

В ночь на 29 июля взрывы прогремели в другом городе в Днепропетровской области — Павлограде

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Кривой Рог Днепропетровская область Харьков взрывы Воздушная тревога
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