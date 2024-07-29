В Кривом Роге и Харькове прозвучали взрывы
В Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщает «Суспiльне». ТСН передает, что звуки взрывов были слышны в Харькове.
В Днепропетровской и Харьковской областях объявлена воздушная тревога. Также сигналы тревоги звучат в Кировоградской области.
В ночь на 29 июля взрывы прогремели в другом городе в Днепропетровской области — Павлограде.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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