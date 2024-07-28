В Брянской области сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

После начала военной операции на Украине приграничная Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 июля над регионом перехватили и уничтожили 22 дрона самолетного типа, сообщал Богомаз.

По данным Минобороны России, 21 беспилотник был сбит накануне в интервале времени с 21:00 до 23:40, утром перехватили еще один.

В тот же день украинский дрон-камикадзе атаковал село Курковичи в Брянской области. Пострадавших нет, но в результате возгорания полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка.