В Брянской области сбили беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
После начала военной операции на Украине приграничная Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 июля над регионом перехватили и уничтожили 22 дрона самолетного типа, сообщал Богомаз.
По данным Минобороны России, 21 беспилотник был сбит накануне в интервале времени с 21:00 до 23:40, утром перехватили еще один.
В тот же день украинский дрон-камикадзе атаковал село Курковичи в Брянской области. Пострадавших нет, но в результате возгорания полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка.
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