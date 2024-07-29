Над Брянской областью сбили еще три беспилотника

Российская ПВО сбила еще три беспилотника над Брянской областью, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Губернатор уточнил, что сбиты дроны самолетного типа, пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы.

Менее чем за час до этого Богомаз сообщил о еще одном сбитом беспилотнике. По его данным, тогда также не было пострадавших и разрушений,

После начала военной операции на Украине приграничная Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 июля над регионом перехватили и уничтожили 22 дрона самолетного типа, сообщал Богомаз.