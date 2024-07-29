ВЭБ.РФ сообщила о суде с Barclays в Лондоне

Госкорпорация ВЭБ.РФ судится в Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) с крупным британским банком Barclays из-за неустойки в $148 млн, сообщил представитель госкорпорации «Ведомостям».

«ВЭБ.РФ использует весь доступный правовой инструментарий для защиты интересов и достижения результатов», — заявил он.

Barclays добился в Высоком суде Англии и Уэльса запрета для ВЭБ.РФ судиться с ним в России и где-либо, кроме LCIA.

Российская госкорпорация судится из-за сделки по спорным соглашениям о валютных свопах, которые были прекращены досрочно из-за введения против ВЭБ.РФ санкций после начала военной спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Изначально даты завершения свопов приходились на 2023-2025 годы.

На фоне этих соглашений у банка возникла обязанность выплатить неустойку в $148 млн (13 млрд руб.), которую Barclays не отрицает, но заявил, что не может выплатить.

В мае 2023 года ВЭБ.РФ обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на $160,8 млн (15 млрд руб.) из-за невыполнения условий по соглашениям.

Представитель Barclays ходатайствовал о передаче дела в Лондонский международный арбитражный суд, объясняя это тем, что в данном случае должно применяться английское право. Тогда представитель ВЭБ.РФ заявил, что таким образом защита Barclays пытается затянуть процесс. По его словам, у такой организации, как Barclays, «есть возможность исполнить обязательства, несмотря на текущие обстоятельства, в том числе в любой дружественной юрисдикции».

После решения Высокого суда Англии о запрете судиться где-либо, кроме LCIA, российский суд приостановил производство по иску ВЭБа и приказал сторонам информировать о ходе процесса, отмечают «Ведомости».

27 июля Американский банк State Street согласился выплатить штраф $7,45 млн за 38 нарушений санкций Минфина США, связанных с Украиной и Россией. Речь идет о нарушениях State Street Bank и его дочерней компании Charles River Systems, которые произошли в 2016–2020 годах их общая сумма составила $1,27 млн.