В Думе предложили ограничить время ненормированной работы

В Госдуму внесут законопроект, который ограничивает время ненормированной работы 120 часами в год, сообщил в своем телеграм-канале автор инициативы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

«С целью исключения возможности злоупотребления работодателями своим правом на применение режима ненормированного рабочего дня в ущерб законным правам и интересам работников законопроектом предлагается внести изменения, предусматривающие установление предельного количества часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня (не выше 120 часов в год)», — говорится в пояснительной записке.

Нилов предложил внести в Трудовой кодекс изменения, согласно которым работодателям придется «четко фиксировать каждый час переработки своих сотрудников». И продлевать отпуск соответственно количеству переработок.

При этом продолжительность указанного отпуска не может быть менее трех календарных дней в году. В случае принятия законопроекта работодатель обязан будет обеспечивать точный учет времени ненормированной работы.

Как объясняет депутат, сегодня продолжительность ненормированного рабочего дня законодательно не ограничена, приблизительные ориентиры не установлены ни законодательно, ни судами.

В мае с инициативой о шестидневной рабочей неделе к главе Минтруда Антону Котякову обратилась ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В ведомстве им ответили, что работодатели и работники могут самостоятельно регулировать продолжительность рабочей недели с соответствующей оплатой. Добавлять шестидневку в Трудовой кодекс не будут.

В 2023 году средняя фактическая продолжительность рабочего дня в России составила 7,17 часа, увеличившись на 0,9% (или 4 минуты) по сравнению с результатом предыдущего года. В среднем за год продолжительность рабочего времени в расчете на одного работника выросла на 17,3 часа, до 1,77 тыс. часов.

Показатели длительности рабочего времени (как за весь год, так и в расчете на один день) в 2023 году стали рекордными за весь период доступной статистики на сайте Росстата (с 2005 года). Рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин.