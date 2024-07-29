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Минобороны сообщило об опасных сближениях дронов США с Су-24 в Сирии

Минобороны: два дрона MQ-9 Reaper опасно сблизились с российским Су-24 в Сирии

Два дрона MQ-9 Reaper коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российскими самолетами Су-24 в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк в ходе брифинга.

Оба сближения произошли в районе населенного пункта Эс-Сухне в провинции Хомс утром 27 июля на высоте около 6500 м. По словам Игнасюка, Су-24 совершали плановый полет.

«Российские летчики <...> своевременно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения», — заявил он.

Игнасюк подчеркнул, что подобными действиями коалиция создает «опасные предпосылки авиационных инцидентов» и «обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии».

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Согласно сообщению, за сутки со стороны коалиции было зафиксировано девять случаев нарушения положений Протоколов деконфликтации, связанных с несогласованными с российской стороной полетами дронов.

Подобное опасное сближение американского беспилотника и российского самолета происходит не первый раз. 12 июля Игнасюк сообщил о сближении MQ-9 Reaper с Су-35. 27 июля он рассказал об опасном сближении MQ-9 Reaper коалиции и Су-34 в воздухе над Пальмирой в Сирии.

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Теги
Сирия беспилотники Су-24 США
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