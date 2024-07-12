Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии

Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35

БПЛА MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper американской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России, сообщил на брифинге в пятницу замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Игнасюк.

По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс. Пилоту российского самолета удалось вовремя избежать столкновения, рассказал Игнасюк.

Такие инциденты регулярно происходят в Сирии, аналогичный случай произошел 26 июня также в районе Эс-Сухне. В ЦПВС отмечают, что это маневры коалиции создают опасные предпосылки авиационных инцидентов.

Кроме того, по словам замглавы центра, за прошедшие сутки в районе Эт-Танф, где базируются силы коалиции, зафиксировано 12 нарушений авиационных договоренностей парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10.