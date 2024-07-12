 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35

Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 в Сирии
БПЛА MQ-9 Reaper
БПЛА MQ-9 Reaper (Фото: Isaac Brekken / Getty Images)

Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper американской коалиции в Сирии опасно сблизился с самолетом Су-35 Воздушно-космических сил России, сообщил на брифинге в пятницу замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Олег Игнасюк.

По его данным, инцидент произошел в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс. Пилоту российского самолета удалось вовремя избежать столкновения, рассказал Игнасюк.

Такие инциденты регулярно происходят в Сирии, аналогичный случай произошел 26 июня также в районе Эс-Сухне. В ЦПВС отмечают, что это маневры коалиции создают опасные предпосылки авиационных инцидентов.

В США предложили продать Украине дроны Reaper за $1
Политика
MQ-9 Reaper

Кроме того, по словам замглавы центра, за прошедшие сутки в районе Эт-Танф, где базируются силы коалиции, зафиксировано 12 нарушений авиационных договоренностей парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale, двумя парами истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10.

MQ-9 Reaper — это дистанционно пилотируемый дрон, который предназначен для разведки и наблюдения с воздуха. Может быть оснащен несколькими типами ракет. Максимальная дальность его полета — 1850 км.

Теги
Сирия MQ-9 Reaper Су-35 сближение
Материалы по теме
Военные заявили об опасном сближении Typhoon с российским Ан-30 в Сирии
Политика
В Сирии дрон США подлетел на опасное расстояние к российскому Су-34
Политика
В Сирии три дрона США близко подлетели к российскому истребителю
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 июля
EUR ЦБ: 95,76 (+0,08) Инвестиции, 17:49 Курс доллара на 13 июля
USD ЦБ: 87,74 (-0,25) Инвестиции, 17:49
Крымский мост закрыли для движения автомобилей на 40 минут Политика, 23:31
США вслед за переносом учений приостановили помощь Грузии Политика, 23:28
Глава Росавиации заявил, что Superjet выполнял полет согласно плану Политика, 23:16
Греция отказалась признать причастность к ударам ATACMS по Севастополю Политика, 23:05
Российские военные сообщили об опасном маневре MQ-9 Reaper рядом с Су-35 Политика, 22:50
Место крушения Superjet засняли с вертолета. Видео Общество, 22:46
Гладков ответил женщине, назвавшей раздачу огнетушителей издевательством Политика, 22:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Харькове прогремели взрывы Политика, 22:37
В Прикарпатье запретили десятки туристических маршрутов Политика, 22:33
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты Инвестиции, 22:33
Bloomberg связал задержку поставок F-16 Украине с языковым барьером Политика, 22:17
Джокович второй раз подряд сыграет с Алькарасом в финале Уимблдона Спорт, 22:01
Медведев заявил, что не перешел черту в конфликте с судьей на Уимблдоне Спорт, 21:56
Глава Росавиации сообщил об обнаружении черных ящиков упавшего Superjet Общество, 21:54