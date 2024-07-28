Минобороны сообщило об опасном сближении дрона коалиции с Су-34 в Сирии
Опасное сближение беспилотника MQ-9 Reaper коалиции во главе с США и российского самолета Су-34 произошло в воздухе над Пальмирой в Сирии, заявил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС), капитан первого ранга Олег Игнасюк в ходе брифинга.
По его словам, Су-34 совершал плановый полет над Сирией. «Российский летчик <...> своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения», — подчеркнул он.
Пободными действиями коалиция «обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», отметил замруководителя ЦПВС.
Подобное опасное сближение американского беспилотника и российского самолета происходит не первый раз. 12 июля Игнасюк сообщил о сближении MQ-9 Reaper с Су-35. Тогда инцидент произошел в районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс. Аналогичный случай произошел в конце июня в том же районе.
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