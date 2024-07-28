Над Курской областью сбили еще 12 дронов
Над Курской областью за сутки сбили 31 дрон, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в телеграм-канале.
«Еще 12 украинских БПЛА самолетного типа было сбито в Обоянском и Медвенском районах», — написал Смирнов.
Ранее 28 июля он сообщал, что за сутки в приграничных районах области стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили 19 украинских дронов. Последний раз Смирнов заявил о сбитом дроне за час до сообщения о 12 беспилотниках.
Ночью 28 июля в регионе объявляли опасность атаки беспилотников, Минобороны отчиталось о двух сбитых дронах. В результате атаки на нефтебазе в Курском районе загорелись три резервуара с топливом. По данным Смирнова, пострадавших нет.
В тот же день украинские беспилотники атаковали город Суджа и поселок Медвенка в Курской области. При сбросе взрывного устройства с БПЛА пострадала жительница Суджи, ее госпитализировали.
После начала специальной военной операции Курская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины.
Накануне, 27 июля, Курская область также подверглась атаке со стороны Украины. На железнодорожном переезде в Глушковском районе коптер сбросил взрывное устройство на машину. Водитель и пассажир были ранены.
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