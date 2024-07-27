В Курской области при сбросе дроном взрывчатки на машину пострадали двое
В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.
По его словам, коптер сбросил взрывное устройство на машину на железнодорожном переезде в Глушковском районе. Ранения получили водитель и пассажир, им была оказана медицинская помощь.
Глушковский район расположен на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины, он регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.
Ранее в тот же день Смирнов сообщил об атаке дрона на легковушку в селе Сергеевка в этом же районе. При ударе пострадал водитель автомобиля, ему потребовалась госпитализация.
Позднее также в Глушковском районе в деревне Елизаветовка беспилотник сбросил взрывчатку на двоих рыбаков, их доставили в больницу с ранениями.
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе
Лучшие винные бары России по версии самих сомелье
Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд
Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год
Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США
Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга
Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга
Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной