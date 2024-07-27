В Курской области два человека пострадали при сбросе дроном взрывчатки на машину

В Курской области при сбросе дроном взрывчатки на машину пострадали двое

Фото: Никита Попов / РБК

В Курской области два человека пострадали при атаке украинского дрона на легковой автомобиль, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в телеграм-канале.

По его словам, коптер сбросил взрывное устройство на машину на железнодорожном переезде в Глушковском районе. Ранения получили водитель и пассажир, им была оказана медицинская помощь.

Глушковский район расположен на юго-западе Курской области и граничит с Сумской областью Украины, он регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ.

Ранее в тот же день Смирнов сообщил об атаке дрона на легковушку в селе Сергеевка в этом же районе. При ударе пострадал водитель автомобиля, ему потребовалась госпитализация.

Позднее также в Глушковском районе в деревне Елизаветовка беспилотник сбросил взрывчатку на двоих рыбаков, их доставили в больницу с ранениями.