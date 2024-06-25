Ушаков заявил о более чем 30 заявках на вступление в БРИКС
Более 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС, недавно заявки поступили от Таиланда и Малайзии, сообщил на форуме «Примаковские чтения» помощник российского президента Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, — Таиланд и Малайзия. Всего таких заявок уже более 30», — рассказал дипломат. По его словам, число стран, которые хотят присоединиться к работе БРИКС, постоянно растет.
Объединение БРИКС было основано в 2006 году, в него вошли Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2010 году к нему присоединилась ЮАР.
С 1 января 2024 года к БРИКС присоединились еще пять стран: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. Название объединения, образованное из первых букв первых пяти стран-членов, решили не менять.
В 2024 году председательство в БРИКС перешло к России. В этом году саммит стран БРИКС пройдет в Казани 22–24 октября. По словам Ушакова, «особая миссия» российского председательства в БРИКС заключается в «прописке» новых участников объединения.
11 июня 2024 года глава МИД Таиланда Марис Санджампонгса вручил министру иностранных дел России Сергею Лаврову официальное письмо о намерении страны вступить в БРИКС. 16 июня о решении в ближайшее время присоединиться к объединению заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.
25–26 июня в Москве проходит Х Международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». В 2024 году одна из центральных тем для дискуссий форума — роль БРИКС в мировой экономике.
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