Над Белгородской областью сбили беспилотник

Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон перехватили около 15:30 мск.

Ранее в Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность. Предупреждение действовало 16 минут, до 14:20 мск. В ночь на 28 июля над регионом перехватили и уничтожили пять БПЛА.

После начала специальной военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. 27 июля в результате атаки ВСУ в селе Илек-Пеньковка украинский дрон сбросил на легковой автомобиль взрывное устройство, пострадали муж и жена. В поселке Политотдельский в результате атаки БПЛА пострадал 11-летний мальчик.