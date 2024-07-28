Над Белгородской областью сбили беспилотник
Силы ПВО сбили беспилотник над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон перехватили около 15:30 мск.
Ранее в Белгороде, районе и Шебекино объявили ракетную опасность. Предупреждение действовало 16 минут, до 14:20 мск. В ночь на 28 июля над регионом перехватили и уничтожили пять БПЛА.
После начала специальной военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. 27 июля в результате атаки ВСУ в селе Илек-Пеньковка украинский дрон сбросил на легковой автомобиль взрывное устройство, пострадали муж и жена. В поселке Политотдельский в результате атаки БПЛА пострадал 11-летний мальчик.
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