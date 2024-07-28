Парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Трансляция

День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. Идея ежегодного торжественного празднования Дня ВМФ принадлежит Петру I в честь победы над шведским флотом при Гангуте.

«Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники писали, что в этом году морской части парада не будет в Кронштадте.

В Минобороны сообщили, что в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей в 2024 году задействованы до 200 кораблей и судов различных классов.