Парад ВМФ в Санкт-Петербурге. Трансляция
День ВМФ России отмечается в последнее воскресенье июля. Идея ежегодного торжественного празднования Дня ВМФ принадлежит Петру I в честь победы над шведским флотом при Гангуте.
«Фонтанка» и 78.ru со ссылкой на источники писали, что в этом году морской части парада не будет в Кронштадте.
В Минобороны сообщили, что в Главном военно-морском параде, военно-морских парадах и военно-спортивных праздниках в составе морской составляющей в 2024 году задействованы до 200 кораблей и судов различных классов.
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