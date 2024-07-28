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Общество ,  
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Два сотрудника МЧС пострадали при тушении пожара на востоке Москвы

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Два сотрудника МЧС России пострадали при тушении пожара на востоке Москвы, сообщила пресс-служба ведомства.

Около полудня на улице Юности в столичном районе Вешняки загорелось трехэтажное административное здание. К тушению пожара привлекли 35 специалистов и девять единиц техники.

«В ходе работ по ликвидации пожара на улице Юности пострадали два огнеборца. Они не допустили распространения огня на большую площадь», — говорится в сообщении.

Пожарных доставили в больницу, угрозы их жизни нет. Среди граждан не пострадал никто. Работы по тушению пожара продолжаются.

В 14:20 пожар был локализован на площади 80 кв. м. В МЧС уточнили, что горят деревянные конструкции кровли и утеплитель.

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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

6 июля четверо сотрудников МЧС пострадали при обстреле Горловки в ДНР. Спасатели тушили пожары в частном секторе, возникшие после обстрела, когда произошло повторная атака. Сотрудники министерства получили осколочные ранения. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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