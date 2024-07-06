МЧС: при повторном обстреле Горловки пострадали четыре сотрудника ведомства

Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле Горловки

В ДНР при повторном обстреле Горловки пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В МЧС рассказали, что пострадавшие спасатели тушили пожары в частном секторе, возникшие после обстрела.

«При тушении произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Еще двое — направлены на амбулаторное лечение», — сообщили в МЧС. В пресс-службе также отметили, что при обстреле повреждения получила пожарная цистерна.

Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов города пострадали девять человек.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Горловка в течение дня 6 июля неоднократно подвергалась обстрелам. Последний удар по городу был нанесен около 21:15 мск. Обстрелу из РСЗО подвергся Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет, сообщили в СЦКК.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за день в республике при обстрелах пострадали 20 мирных жителей.