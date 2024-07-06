 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле Горловки

МЧС: при повторном обстреле Горловки пострадали четыре сотрудника ведомства
Сюжет
Военная операция на Украине

В ДНР при повторном обстреле Горловки пострадали четверо сотрудников МЧС, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

В МЧС рассказали, что пострадавшие спасатели тушили пожары в частном секторе, возникшие после обстрела.

«При тушении произошел повторный обстрел. Осколочные ранения получили двое сотрудников. Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Еще двое — направлены на амбулаторное лечение», — сообщили в МЧС. В пресс-службе также отметили, что при обстреле повреждения получила пожарная цистерна.

Два человека погибли при обстреле Волновахи из HIMARS
Политика

Позднее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрелов города пострадали девять человек.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), Горловка в течение дня 6 июля неоднократно подвергалась обстрелам. Последний удар по городу был нанесен около 21:15 мск. Обстрелу из РСЗО подвергся Никитовский район, по нему выпустили 30 ракет, сообщили в СЦКК.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, за день в республике при обстрелах пострадали 20 мирных жителей.

Горловка расположена почти в 20 км к северо-востоку от Донецка. После начала военной операции на Украине оба города регулярно подвергаются обстрелам.

 

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Горловка ДНР обстрел МЧС
Материалы по теме
Два человека погибли при обстреле Волновахи из HIMARS
Политика
Гладков сообщил о последствиях обстрела Белгорода
Политика
Сальдо сообщил о погибшем и раненых при обстреле Херсонской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Как в России отреагировали на отказ борцов от участия в Олимпиаде Спорт, 00:00
Нидерланды и Англия в полуфинале. Что произошло на Евро Спорт, 06 июл, 23:59
Сборная Нидерландов одержала волевую победу над Турцией в 1/4 финала Евро Спорт, 06 июл, 23:54
Киев назвал условие для посредников в мирных переговорах с Россией Политика, 06 июл, 23:44
Над Белгородской областью сбили семь беспилотников Политика, 06 июл, 23:41
Мэр Алушты предупредила о возможном отключении газа в городе из-за пожара Общество, 06 июл, 23:30
На газораспределителе близ Алушты произошел пожар Общество, 06 июл, 23:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На подъездах к Крымскому мосту усилили работу пунктов досмотра Общество, 06 июл, 23:26
Филиппины сообщили о прибытии «корабля-монстра» из Китая на спорный риф Политика, 06 июл, 23:12
СК проведет расследование из-за данных об убийстве российских пленных Политика, 06 июл, 23:09
Четыре сотрудника МЧС пострадали при обстреле Горловки Политика, 06 июл, 22:43
Болельщики Турции использовали «волчье приветствие» перед 1/4 финала Евро Спорт, 06 июл, 22:36
В трех российских регионах объявили угрозу атаки дронов Политика, 06 июл, 22:34
Далай-лама рассказал о состоянии своего здоровья после операции Общество, 06 июл, 22:31