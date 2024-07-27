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Политика ,  
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Командующий ВМС армии Китая Ху Чжунмин прибыл в Санкт-Петербург

Командующий военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) адмирал Ху Чжунмин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Главном военно-морском параде, его встретил замминистра обороны России Александр Фомин. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале.

«Генерал-полковник Фомин провел встречу с командующим военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая адмиралом Ху Чжунмином», — говорится в сообщении.

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По информации ведомства, переговоры прошли в дружественной обстановке. Во время беседы военачальники обсудили вопросы военно-морского сотрудничества двух стран.

27 июля российский президент Владимир Путин подписал указ о проведении главного военно-морского парада и салюта в День военно-морского флота (ВМФ) в Санкт-Петербурге. Парад традиционно проводится в последнее воскресенье июля. В этом году оно выпадает на 28-е число. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин собирается посетить мероприятие.

Праздник будут отмечать и во Владивостоке. Туда 26 июля прибыли два корабля Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая: десантный корабль «Лунхушань» и учебный корабль «Чжэн Хэ». Они примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота, сообщили в представительстве МИДа во Владивостоке.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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