Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии
В Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля прошла первая репетиция парада кораблей ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). В этом году он отмечается 28 июля. Как идет подготовка к празднованию — в фотогалерее РБК
Базовый тральщик «Александр Обухов»
Десантный катер Д-1441 «Алексей Баринов»
Военнослужащий на противодиверсионном катере «Нахимовец»
Малый ракетный корабль «Град»
Следующие репетиции пройдут в Петербурге 18 и 23 июля, в связи с этим в городе будут ограничивать движение по отдельным улицам и мостам
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