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Репетиция военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге. Фотографии

Появились фотографии репетиции военно-морского парада ко Дню ВМФ в Петербурге

В Санкт-Петербурге в ночь на 16 июля прошла первая репетиция парада кораблей ко Дню Военно-морского флота (ВМФ). В этом году он отмечается 28 июля. Как идет подготовка к празднованию — в фотогалерее РБК
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Базовый тральщик &laquo;Александр Обухов&raquo;
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Базовый тральщик «Александр Обухов»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Десантный катер Д-1441 &laquo;Алексей Баринов&raquo;
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Десантный катер Д-1441 «Алексей Баринов»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Военнослужащий на противодиверсионном катере &laquo;Нахимовец&raquo;
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Военнослужащий на противодиверсионном катере «Нахимовец»

Малый ракетный корабль &laquo;Град&raquo;
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Малый ракетный корабль «Град»

Следующие репетиции пройдут в Петербурге 18 и 23 июля, в связи с этим в городе будут ограничивать движение по отдельным улицам и мостам&nbsp;&nbsp;
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Следующие репетиции пройдут в Петербурге 18 и 23 июля, в связи с этим в городе будут ограничивать движение по отдельным улицам и мостам  

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