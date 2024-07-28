На Украине во время учебного полета погиб курсант университета ВВС

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Украины погиб во время учебного полета на самолете К-10 Swift, сообщает пресс-служба учебного заведения в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня во время учебного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета ВВС», — говорится в сообщении.

Причины крушения самолета пока не известны, специалисты расследуют инцидент.

Самолеты К-10 Swift применяются для подготовки пилотов и отработки навыков высшего пилотажа, а также для патрулирования местности с воздуха.

27 июля в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель ВКС Су-34, экипаж успел катапультироваться. После падения самолета на месте крушения загорелась трава на площади 15 га, пожар потушили в 17:00 мск.