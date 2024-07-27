Пожар после крушения Су-34 в Волгоградской области потушили

Фото: Минобороны РФ

В Серафимовичском районе Волгоградской области после падения истребителя Су-34 загорелась трава на площади 15 га, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию и МЧС.

Повреждений гражданских объектов не зафиксировали, разрушений и пострадавших также нет. Спасатели ликвидировали пожар в 17:00 мск.

Самолет Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области во время учебно-тренировочного полета 27 июля, экипаж катапультировался.

Истребитель упал в безлюдной местности. Он летел без боекомплекта. В Минобороны сообщили, что на земле разрушений нет.

По предварительной версии, крушение Су-34 произошло из-за технической неисправности.

В июне 2024 года Су-34 разбился в горах Северной Осетии при выполнении тренировочного полета. Минобороны заявило, что экипаж погиб. Предварительной причиной катастрофы ведомство назвало неисправность. Жертв и разрушений на земле не было, сообщил глава республики Сергей Меняйло.