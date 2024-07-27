На Украине заявили об исчезновении икон из Почаевской лавры
Из Свято-Успенской Почаевской лавры исчезла «значительная часть икон», сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на отчет комиссии.
Комиссия Министерства культуры и информационной политики проверила сохранность госимущества Свято-Успенской Почаевской лавры в Тернопольской области и выявила ряд нарушений. Среди них — «отсутствие значительной части икон, зафиксированных паспортами памятников культурного наследия и инвентарным списком, составленным в 1967 году».
Кроме того, комиссия обнаружила признаки самовольного ремонта, возведения пристроек и реставрации памятников без соответствующих разрешений и научно-проектной документации. Лавру обвинили в ненадлежащем содержании памятников и нарушении закона «Об охране культурного наследия».
Комиссия рекомендовала Кременецко-Почаевскому заповеднику до 1 декабря провести инвентаризацию шести объектов, которые были переданы в безвозмездное пользование Свято-Успенской Почаевской лавре и поднять вопрос о расторжении договора о безвозмездном использовании помещений с Украинской православной церковью.
В феврале сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) пришли с обысками в Киево-Печерскую лавру. Силовики посетили священнослужителя, которого заподозрили в координации акций протеста, проходивших из-за передачи имущества лавры государству.
В 2022–2023 годах СБУ не раз проводила обыски на объектах епархий УПЦ Московского патриархата (МП), десятки служителей были заподозрены в разжигании розни, «отрицании войны» и госизмене.
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