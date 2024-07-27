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Политика ,  
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Корабли Балтийского флота зайдут в порт Гаваны 27 июля

Фото: Norlys Perez / Reuters
Фото: Norlys Perez / Reuters

Корабли Балтийского флота начали прибывать в порт Гаваны, сообщает кубинское информагентство «Пренса Латина».

Военно-морская группа будет состоять из учебного судна «Смольный», патрульного катера «Неустрашимый» и танкера «Ельня».

«Смольный» уже вошел в гавань, «Ельня» и «Неустрашимый» будут следом, сообщает «РИА Новости». Жители столицы смогут посетить учебное судно в воскресенье и понедельник, добавили в «Пренса Латина».

Корабли Балтийского флота зайдут в порт Гаваны 27 июля
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О том, что в порт Гаваны прибудут российские военные корабли, входящие в Балтийский флот, стало известно 25 июля.

В кубинском Минобороны назвали визиты военно-морских подразделений из других стран «исторической практикой революционного правительства, поддерживающей отношения дружбы и сотрудничества».

Во время пребывания на Кубе российские морпехи поучаствуют в программе мероприятий: встретятся с начальником Военно-морского флота Кубы и губернатором столицы, а также пройдутся по историко-культурным местам Гаваны в рамках экскурсии.

Военные Кубы анонсировали заход кораблей Балтийского флота в порт Гаваны
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Фото:Виталий Невар / ТАСС

В июне 2024 года фрегат «Адмирал Горшков» и подводная лодка «Казань» вместе с другими кораблями Северного флота прибыли в порт Гаваны. Экипажи отработали применение ракетного оружия способом компьютерного моделирования по корабельным группировкам условного противника, находящимся на расстоянии свыше 600 км.

После этого Вашингтон направил атомную подлодку Helena в залив Гуантанамо на Кубе для стандартного захода в порт. В кубинском МИДе заявили, что лодка зашла на базу без приглашения.

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Теги
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