Сергей Лавров (Фото: Александр Бурмистров / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию, сообщает ТАСС.

Самолет с главой российского МИДа приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.

Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, в котором пробыл два дня с 25 июля. Во Вьентьяне он присутствовал на министерских встречах стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).

Российский министр также провел встречу в лаосской столице с южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёль. Как сообщил МИД России, они обсуждали отношения между странами и ситуацию на Корейском полуострове.