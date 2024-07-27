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Политика ,  
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Лавров прибыл в Малайзию

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Малайзию
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Бурмистров / ТАСС)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Малайзию, сообщает ТАСС.

Самолет с главой российского МИДа приземлился в аэропорту Куала-Лумпура.

Лавров прилетел в Малайзию из Лаоса, в котором пробыл два дня с 25 июля. Во Вьентьяне он присутствовал на министерских встречах стран — участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатского саммита (ВАС).

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Российский министр также провел встречу в лаосской столице с южнокорейским коллегой Чо Тхэ Ёль. Как сообщил МИД России, они обсуждали отношения между странами и ситуацию на Корейском полуострове.

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Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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