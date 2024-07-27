Лавров и Блинкен сели напротив друг друга на встрече с премьером Лаоса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в коллективной встрече премьер-министра Лаоса Сонексая Сипхандона с главами делегаций во Вьентьяне.

На видео, которое опубликовал российский МИД, видно, что на мероприятии присутствовали около 30 представителей различных делегаций. Лавров сидел напротив госсекретаря США Энтони Блинкена.

Лавров прибыл во Вьетьян 25 июля. На следующий день там состоялась ежегодная встреча с главами МИД стран — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 27 июля российский министр также принял участие в совещании министров иностранных дел Восточноазиатского саммита (ВАС).

АСЕАН была основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия, США, Индия, Китай и несколько других стран обладают статусом диалогового партнера интеграционного блока.

Восточноазиатский саммит — ежегодный форум, куда приглашаются лидеры стран Восточной и Юго-Восточной Азии, а также их партнеры — Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония.