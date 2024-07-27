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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане ,  
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Задержанные в Дагестане боевики планировали напасть на силовиков с ножами

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Нападение на церкви и синагоги в Дагестане

Задержанные в Каспийске за подготовку теракта в православной церкви заявили на допросе, который опубликовала ФСБ, что планировали напасть на сотрудников правоохранительных органов с ножами.

Ведомство сообщило о задержании трех жителей Каспийска, готовивших теракты, утром 27 июля. В ФСБ заявили, что они «приверженцы запрещенной на территории России международной террористической организации», однако не уточнили, какой именно.

В ходе допроса один из мужчин заявил, что изначально у них не было «как таковых вариантов», где устроить теракт, и они «пришли к тому, что один из вариантов — это церковь». По словам задержанного, решено было «взорвать церковь» на улице Ленина, напротив спортзала.

Подозреваемый рассказал, что «приобрел три ножа» для нападения на сотрудников правоохранительных органов, однако его сообщник возразил, что «с ножами не пойдет», после чего было решено взять другое оружие.

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Другой задержанный сообщил, что было запланировано нападение «на сотрудников, которые патрулируют улицы, чтобы убить их». «В нашем кругу мы считали этих сотрудников правоохранительных органов кафирами и считали, что их можно убить», — заявил он на допросе.

По словам третьего подозреваемого, на рынках в Каспийске он приобрел компоненты для взрывного устройства, делать которое он научился «в телеграм-канале».

В отношении задержанных заведено дело о приготовлении к теракту, организации террористического сообщества и участии в нем, а также незаконном изготовлении взрывчатых веществ — ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 205.4 и ч. 3 ст. 223.1 Уголовного кодекса.

25 июля МВД по Дагестану сообщило о проведении «оперативно-следственных мероприятий» по «нескольким адресам» в Каспийске, данные об их причине и результате не были раскрыты.

Чуть больше месяца назад, 23 июня, произошли нападения на церкви, синагоги и полицейских в дагестанских городах Дербент и Махачкала. В результате погибли 22 человека, в том числе 17 полицейских и пять гражданских, пострадали около 50. Среди погибших был 66-летний настоятель дербентской православной Покровской церкви Николай Котельников.

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Теги
Дагестан Каспийск боевики теракт полиция нож ФСБ
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