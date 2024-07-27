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Военная операция на Украине ,  
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Дрон атаковал село Курковичи в Брянской области

Брянский губернатор Богомаз сообщил об атаке дрона-камикадзе на село Курковичи
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Курковичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание. Полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка», — написал он в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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После начала военной операции на Украине приграничная Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 июля над регионом перехватили и уничтожили 22 дрона самолетного типа, сообщал Богомаз.

По данным Минобороны России, 21 беспилотник был сбит накануне в интервале времени с 21:00 до 23:40, утром перехватили еще один. Губернатор отчитывался об отсутствии пострадавших и разрушений.

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Россия Украина Брянская область Александр Богомаз беспилотники
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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