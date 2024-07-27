Дрон атаковал село Курковичи в Брянской области

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Украинский дрон-камикадзе атаковал село Курковичи в Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

«В результате сброса взрывного устройства произошло возгорание. Полностью разрушены одно жилое домовладение, баня и хозпостройка», — написал он в телеграм-канале.



Сейчас на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

После начала военной операции на Украине приграничная Брянская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В частности, в ночь на 27 июля над регионом перехватили и уничтожили 22 дрона самолетного типа, сообщал Богомаз.

По данным Минобороны России, 21 беспилотник был сбит накануне в интервале времени с 21:00 до 23:40, утром перехватили еще один. Губернатор отчитывался об отсутствии пострадавших и разрушений.