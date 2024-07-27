Лавров исключил капитуляцию России на Украине

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия в ходе специальной военной операции на Украине не пойдет на капитуляцию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам совещания Россия — АСЕАН и совещания глав МИД Восточноазиатского саммита.

«Все [на Западе] пропускают мимо ушей [заявления о необходимости отменить на Украине указ об отказе переговоров с Россией] и продолжают взывать к нам проявить конструктивный подход. И по сути дела, в их понимании сейчас это означает капитуляцию. Такого не будет, все цели специальной военной операции будут достигнуты, в этом нет никаких сомнений», — сказал министр.

Он отметил, что не слушает заявлений украинской стороны, которые касаются переговоров, поскольку они противоречивы. «Формулу мира» Киева он назвал «тупиковой», «иллюзорной» и отметил, что она «никогда не реализуется».

В июне президент Владимир Путин предложил условия прекращения огня и переговоров с Украиной:

украинские войска должны быть полностью выведены из Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей, «со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»;

официальный отказ Киева от вступления в НАТО;

внеблоковый и безъядерный статус для Украины;

демилитаризация и денацификация страны;

фиксация статусов Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов в международных договорах;

отмена всех западных санкций против России.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти требования ультиматумом. Он отмечал, что «горячую стадию» боевых действий можно попытаться завершить до конца года, если «действовать согласованно и следовать формату саммита мира», и допускал переговоры с Россией, в том числе и с Путиным. По словам президента, возможно добиться возвращения Украиной всех территорий, как она того хочет, дипломатическим путем, при условиях, что Запад будет оказывать давление на Москву и что Киев получит более сильную позицию на поле боя перед тем, как сядет за стол переговоров.