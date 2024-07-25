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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области дроны атаковали два поселка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Украинские беспилотники атаковали два поселка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство», — написал глава региона.

По его словам, мужчина получил осколочное ранение левого предплечья и баротравму. Его машина уничтожена и восстановлению не подлежит.

В поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом, взрывом было повреждено остекление здания.

Минобороны заявило об 11 сбитых дронах в небе над приграничными регионами
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Фото:Global Look Press

Утром 25 июля Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины над тремя приграничными регионами.

Четыре беспилотника сбили над Курской областью и три — над Белгородской, еще четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Помимо этого, в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожены два безэкипажных катера, добавили в министерстве.

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Персоны
беспилотники Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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