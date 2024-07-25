В Белгородской области дроны атаковали два поселка

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Украинские беспилотники атаковали два поселка в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«В поселке Октябрьский в результате атаки дрона пострадал мирный житель. В момент атаки водитель находился внутри автомобиля, но вовремя успел покинуть транспортное средство», — написал глава региона.

По его словам, мужчина получил осколочное ранение левого предплечья и баротравму. Его машина уничтожена и восстановлению не подлежит.

В поселке Малиновка дрон упал рядом с социальным объектом, взрывом было повреждено остекление здания.

Утром 25 июля Минобороны сообщило, что средства ПВО за ночь уничтожили 11 дронов Вооруженных сил Украины над тремя приграничными регионами.

Четыре беспилотника сбили над Курской областью и три — над Белгородской, еще четыре — над территорией Республики Крым и акваторией Черного моря.

Помимо этого, в акватории Черного моря на пути к Крыму уничтожены два безэкипажных катера, добавили в министерстве.