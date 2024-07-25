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Политика ,  
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Лавров пошутил о «гендерном имбалансе» делегации Брунея

Сергей Лавров (слева) и&nbsp;Эриван Юсоф
Сергей Лавров (слева) и Эриван Юсоф (Фото: Александр Бурмистров / ТАСС)

Министры иностранных дел России и Брунея Сергей Лавров и Эриван Юсоф обменялись шутками по поводу преимущественно женского состава брунейской делегации, сообщает ТАСС.

Перед встречей с коллегой Лавров обратил внимание, что большинство членов делегации Брунея — женщины. «Гендерный имбаланс!» — пошутил глава российского МИДа.

Лавров прибыл в Лаос для участия во встречах по линии АСЕАН
Политика
Сергей Лавров

«В Брунее нужно больше одной женщины, чтобы контролировать мужчину», — сказал Юсоф в ответ на слова коллеги.

С юмором дипломаты отнеслись и к тому, что это их вторая встреча за день: «Снова здравствуйте», — сказали министры друг другу. «Мы думаем одинаково», — отметил Лавров.

Встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в Лаосе в рамках ежегодных министерских встреч по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). В столицу государства — город Вьентьян — Лавров прибыл 25 июля.

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была основана в 1967 году, в нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Россия, США, Индия, Китай и несколько других стран обладают статусом диалогового партнера интеграционного блока.

26 июля стороны планируют обсудить сотрудничество в рамках пятилетнего Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства Россия — АСЕАН.

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АСЕАН Лавров делегация шутка МИД женщины Бруней Лаос
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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