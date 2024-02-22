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В Самарской области завели дело после отравления детей хлором в бассейне

СК: в Самарской области дети отравились парами хлора в бассейне, возбуждено дело
Фото: Прокуратура Самарской области
Фото: Прокуратура Самарской области

В Самарской области прокуратура проводит проверку из-за обращения детей за медицинской помощью после посещения бассейна, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

После купания в бассейне дети ощутили недомогание, четырех из них госпитализировали. Прокуратура Ставропольского района Самарской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В Следственном комитете по Самарской области сообщили, что, по предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора, купаясь в бассейне в гостинице. Следователи осмотрели бассейн и взяли воду на пробы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).

По информации источника РЕН ТВ, отель, где пострадали пятеро детей, находится в селе Васильевка. Несовершеннолетним от четырех до 11 лет, старшие мальчик и девочка находятся в тяжелом состоянии.

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Фото:летотермы.рф

В сентябре 2023 года четыре человека отравились парами хлора в одном из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде. Среди пострадавших, также искупавшихся в бассейне, были трое детей. Во время занятия они почувствовали себя плохо, после чего их доставили в больницу с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».

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Самарская область прокуратура бассейн Дети Следственный комитет отравление
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