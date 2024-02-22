В Самарской области завели дело после отравления детей хлором в бассейне
В Самарской области прокуратура проводит проверку из-за обращения детей за медицинской помощью после посещения бассейна, сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
После купания в бассейне дети ощутили недомогание, четырех из них госпитализировали. Прокуратура Ставропольского района Самарской области организовала проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства.
В Следственном комитете по Самарской области сообщили, что, по предварительным данным, дети могли отравиться парами хлора, купаясь в бассейне в гостинице. Следователи осмотрели бассейн и взяли воду на пробы. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей).
По информации источника РЕН ТВ, отель, где пострадали пятеро детей, находится в селе Васильевка. Несовершеннолетним от четырех до 11 лет, старшие мальчик и девочка находятся в тяжелом состоянии.
В сентябре 2023 года четыре человека отравились парами хлора в одном из фитнес-клубов в Сергиевом Посаде. Среди пострадавших, также искупавшихся в бассейне, были трое детей. Во время занятия они почувствовали себя плохо, после чего их доставили в больницу с предварительным диагнозом «токсическое действие паров хлора».
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео