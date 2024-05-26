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Общество ,  
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В Севастополе шесть детей отравились хлором после тренировки в бассейне

СК организовал проверку после отравления детей в бассейне в Севастополе
Фото: aquadeluxe.su
Фото: aquadeluxe.su

В Севастополе шестеро детей попали в больницу с отравлением после тренировки в бассейне одного из гостиничных комплексов, сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Крыму в телеграм-канале.

«24 мая 2024 года в ГБУЗС «Городская больница № 5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка» поступили шесть детей 2014–2016 годов рождения с признаками отравления хлорсодержащим веществом», — говорится в сообщении.

После того как детям оказали медицинскую помощь, в госпитализации они не нуждались, отметили в ведомстве.

СК организовал процессуальную проверку в связи с произошедшим. «Назначены и проводятся необходимые исследования с привлечением профильных специалистов. В ходе проверки будет дана оценка действиям персонала и руководства комплекса», — добавили там.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

В феврале четверо детей были госпитализированы после купания в бассейне в одной из гостиниц в Самарской области. В Следственном комитете предположили, что дети могли отравиться парами хлора. Следователи осмотрели бассейн и взяли воду на пробы. Было возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса).

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Теги
Севастополь Дети отравление бассейн Следственный комитет проверка
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