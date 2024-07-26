Самогонный аппарат стал причиной пожара в многоэтажке в Ульяновске
Пожар в многоквартирном доме в Ульяновске произошел из-за использования самогонного аппарата с газовой горелкой, сообщила пресс-служба МЧС.
«Предварительно, пожар случился из-за использования самодельного самогонного аппарата с газовой горелкой», — говорится в сообщении.
Вечером 26 июля в Ульяновске на улице Корунковой произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Огонь охватил три квартиры на третьем этаже. Пожар удалось потушить спустя три часа.
В результате возгорания погибли три человека — двухлетний ребенок и две женщины. Еще трое человек пострадали. Из дома эвакуированы 87 жильцов, в том числе 12 детей. Жителей загоревшегося дома временно разместят в гостинице.
Следственный комитет возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109) и уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168).
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