В Ульяновске загорелась многоэтажка

В Ульяновске горит многоквартирный жилой дом, сообщает пресс-служба МЧС по региону в телеграм-канале.

«На пожаре в многоквартирном жилом доме в Ульяновске работают специалисты МЧС России», — говорится в публикации.

Дом, в котором произошло возгорание, находится по адресу: ул. Корунковой, 2/19. По предварительной информации, огнем охвачены три квартиры на третьем этаже. Весь подъезд сильно задымлен, отметили в ведомстве.

Пожарные проводят эвакуацию жителей многоэтажки. Официальной информации о пострадавших нет.

По данным местного телеграм-канала «ЧП Ульяновск», в доме был слышен хлопок. На опубликованной видеозаписи видно, что клубы черного дыма поднимаются вверх из окон многоэтажки, сильно горит одна из квартир.

Канал также сообщает, что местные жители вручную двигают припаркованные автомобили, чтобы освободить дорогу для пожарных. На видеоролике заметно, что во дворе дома лежит много осколков.

25 июля дом загорелся в центре Москвы, в Звонарском переулке. Тогда пожарные тушили возгорание проводки.