При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погибли две женщины и ребенок
Число погибших при пожаре в многоквартирном доме увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.
«По уточненной информации, погибли двухлетний ребенок и две женщины», — говорится в публикации. Ранее в МЧС сообщали только о погибшем ребенке.
Пострадали три человека, их госпитализировали. Всего сотрудники МЧС смогли эвакуировать 25 жильцов многоэтажки, сообщили в ведомстве.
Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м, причина возгорания пока неизвестна, отметили в пресс-службе.
Ранее телеграм-канал «112» сообщил предварительную причину пожара в доме на ул. Корунковой, 2/19 — взрыв газового баллона на третьем этаже. Местный телеграм-канал «ЧП Ульяновск» сообщал, что в доме был слышен хлопок.
Информацию о хлопке, который произошел примерно в 19:30 по местному времени, подтвердили в региональном управлении СК. Ведомство возбудило дело по двум статьям Уголовного кодекса:
- ч. 3 ст. 109 — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам;
- ст. 168 — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.
Следователи устанавливают обстоятельства пожара.
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