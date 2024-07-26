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При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погибли две женщины и ребенок

При пожаре в многоэтажке в Ульяновске погибли две женщины и ребенок
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Число погибших при пожаре в многоквартирном доме увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба МЧС России в телеграм-канале.

«По уточненной информации, погибли двухлетний ребенок и две женщины», — говорится в публикации. Ранее в МЧС сообщали только о погибшем ребенке.

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Пострадали три человека, их госпитализировали. Всего сотрудники МЧС смогли эвакуировать 25 жильцов многоэтажки, сообщили в ведомстве.

Пожарные ликвидировали открытое горение на площади 200 кв. м, причина возгорания пока неизвестна, отметили в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал «112» сообщил предварительную причину пожара в доме на ул. Корунковой, 2/19 — взрыв газового баллона на третьем этаже. Местный телеграм-канал «ЧП Ульяновск» сообщал, что в доме был слышен хлопок.

Информацию о хлопке, который произошел примерно в 19:30 по местному времени, подтвердили в региональном управлении СК. Ведомство возбудило дело по двум статьям Уголовного кодекса:

  • ч. 3 ст. 109 — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам;
  • ст. 168 — уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

Следователи устанавливают обстоятельства пожара.

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Ульяновск пожары МЧС многоэтажка погибшие пострадавшие эвакуация
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