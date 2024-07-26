Россельхознадзор: в овощах и фруктах из Армении нашли пестициды и вредителей

В овощах и фруктах из Армении нашли пестициды и вредителей

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В поступающих из Армении в Россию овощах и фруктах выявили превышение максимально допустимых уровней пестицидов и агрохимикатов, а также наличие карантинных объектов — вредителей и возбудителей болезней растений.

Об этом говорится в публикации пресс-службы Россельхознадзора.

«В товарах, следующих в сопровождении армянских фитосанитарных сертификатов, выявляются карантинные для Евразийского экономического союза объекты. Также зафиксировано 98 фактов превышения максимально допустимых уровней остаточного содержания пестицидов и агрохимикатов», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что по отдельным веществам норма превышена в 5–8 раз.

По состоянию на 23 июля с начала 2024 года на российский рынок из Армении ввезено 73,9 тыс. т плодоовощной продукции. Основной объем пришелся на абрикосы (28,8 тыс. т), яблоки (12,4 тыс. т), томаты (8,7 тыс. т), перец (5,7 тыс. т).

26 июля заместитель руководителя Россельхознадзора Юлия Швабаускене провела онлайн-переговоры с заместителем руководителя Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Сонай Царукян.

На них Россельхознадзор выразил обеспокоенность, что почти половина ввезенной в 2024 году на территорию России подкарантинной продукции не была предъявлена для фитосанитарного контроля.

В связи с этим Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов поставщикам армянской подкарантинной продукции, допустившим нарушения.

15 июля 2024 года ведомство сообщило, что Москва договорилась с Пхеньяном о покупке северокорейских яблок.

О поставке яблок стороны договорились во время переговоров в конце июня. КНДР выразила заинтересованность в продаже России подкарантинной продукции, отметили в ведомстве.

В конце июня руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт и зампредседателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхора провели переговоры по теме сотрудничества в сфере сельского хозяйства. Стороны заявили о возможности ввоза на российскую территорию северокорейских яблок.

В конце июня 2024 года Россельхознадзор объявил, что в свинине от бразильского производителя Seara Alimentos Ltda была обнаружена сальмонелла.

При повторном нарушении поставки продукции ограничат, подчеркнули тогда в ведомстве.