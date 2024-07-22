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В Дагестане задержали аниматора квеста, на котором погибли две девушки

Аниматор поджег перчатку и бросил ее на пол рядом с емкостью, в которой был бензин. Топливо вспыхнуло, начался пожар. Две девушки погибли, еще один мужчина пострадал. Заведение проводит только хоррор-квесты

В Дагестане задержали аниматора квеста, на котором погибли две девушки
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В Махачкале задержали аниматора, проводившего хоррор-квест, на котором в результате пожара погибли две девушки, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

«Задержан 18-летний аниматор», — уточнили в СК. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК, предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет).

По данным следователей, подозреваемый поджег перчатку, используемую при проведении игры, и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. Топливо вспыхнуло, начался пожар. Две девушки, участвовавшие в квесте, погибли, еще один мужчина получил ожоги. По данным Shot, у него обожжено 50% тела, он находится в реанимации.

На опубликованном СК видео юноша говорит, что не рассчитал количество бензина.

Две девушки погибли во время пожара на хоррор-квесте в Махачкале
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Квест проходил в подвале здания на улице Расула Гамзатова. Пожар произошел на площадке под названием «Дом ужаса». Участников квеста заковывали в наручники и цепи и сажали в клетки, они должны были выбраться.

Погибшие девушки пришли на квест вместе с мужьями, пишет телеграм-канал Baza.

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Мир Ландау
Махачкала квесты Следственный комитет
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