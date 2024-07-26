Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя Бегбедера

Фредерик Бегбедер (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура французского города По прекратила расследование против писателя Фредерика Бегбедера, которого обвиняли в изнасиловании, сообщает телеканал BFMTV.

Решение было принято в связи с отсутствием серьезных подкрепляющих доказательств.

Процедура была начата в июле 2023 года, после того как женщина, у которой в течение нескольких месяцев был роман с Фредериком Бегбедером, подала жалобу на него.

По ее словам, в последний вечер, проведенный вместе, у них якобы были сексуальные отношения по обоюдному согласию, но затем ночью был половой акт, на который она согласия не давала. События происходили в номере отеля в По, а отношения пары начались еще до того, как девушке исполнилось 18 лет.

В декабре 2023 года Бегбедер был задержан в полицейском комиссариате города По, а к концу дня его отпустили.

Писатель был помещен под стражу на несколько часов в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании.

Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в предместье Парижа Нёйи-сюр-Сен. Он окончил Институт политических исследований и Высшую школу информации и коммуникации. Славу ему принес роман «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книга была экранизирована в 2007 году. Помимо этого, он является автором таких произведений, как «Любовь живет три года» и «Идеаль». В 2009-м он был удостоен премии «Ренодо» — одной из важнейших литературных наград Франции — за книгу «Французский роман».

Парижский театр Эдуарда VII после задержания писателя отменил три спектакля по произведениям Бегбедера.