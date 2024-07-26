 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя Бегбедера

Фредерик&nbsp;Бегбедер
Фредерик Бегбедер (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Прокуратура французского города По прекратила расследование против писателя Фредерика Бегбедера, которого обвиняли в изнасиловании, сообщает телеканал BFMTV.

Решение было принято в связи с отсутствием серьезных подкрепляющих доказательств.

Процедура была начата в июле 2023 года, после того как женщина, у которой в течение нескольких месяцев был роман с Фредериком Бегбедером, подала жалобу на него.

По ее словам, в последний вечер, проведенный вместе, у них якобы были сексуальные отношения по обоюдному согласию, но затем ночью был половой акт, на который она согласия не давала. События происходили в номере отеля в По, а отношения пары начались еще до того, как девушке исполнилось 18 лет.

Писателя Фредерика Бегбедера отпустили после задержания на юге Франции
Общество
Фредерик Бегбедер

В декабре 2023 года Бегбедер был задержан в полицейском комиссариате города По, а к концу дня его отпустили.

Писатель был помещен под стражу на несколько часов в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании.

Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в предместье Парижа Нёйи-сюр-Сен. Он окончил Институт политических исследований и Высшую школу информации и коммуникации.

Славу ему принес роман «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книга была экранизирована в 2007 году. Помимо этого, он является автором таких произведений, как «Любовь живет три года» и «Идеаль».

В 2009-м он был удостоен премии «Ренодо» — одной из важнейших литературных наград Франции — за книгу «Французский роман».

Парижский театр Эдуарда VII после задержания писателя отменил три спектакля по произведениям Бегбедера.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Теги
Фредерик Бегбедер прокуратура изнасилование
Материалы по теме
Театр в Париже отменил спектакли обвиненного в изнасиловании Бегбедера
Общество
Писателя Фредерика Бегбедера отпустили после задержания на юге Франции
Общество
Писателя Фредерика Бегбедера арестовали на юге Франции
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 июля
EUR ЦБ: 93,17 (-1,2) Инвестиции, 25 июл, 17:18 Курс доллара на 26 июля
USD ЦБ: 85,41 (-1,14) Инвестиции, 25 июл, 17:18
Депутат от партии «Новые люди» решил вернуться в бизнесПолитика, 16:55
Роскомнадзор заявил о наличии инструментов для «мотивации» YouTubeТехнологии и медиа, 16:54
Театр в Севастополе ответил на обвинения в нарушении авторских правТехнологии и медиа, 16:52
Ферстаппен потерял 10 позиций на старте гонки «Формулы-1» в БельгииСпорт, 16:46
Арестованного экс-замминистра обороны уволили из армии в 2022 годуПолитика, 16:46
Прокуроры прекратили дело об изнасиловании против писателя БегбедераОбщество, 16:45
Набиуллина дала прогноз по ипотеке после повышения ключевой ставкиНедвижимость, 16:41
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Geely Atlas Pro превратился в Belgee X70: каков кроссовер в делеАвто, 16:40
Рост цен и падение продаж. Чем повышение ставки ЦБ грозит авторынкуАвто, 16:38
Украинский завод Bayraktar не запустится до окончания конфликтаПолитика, 16:37
Вайнштейна отправили в больницу после теста на коронавирус и пневмониюОбщество, 16:29
Reuters узнал, что США признались в дискредитации вакцины Китая от COVIDПолитика, 16:25
20 триггерных точек, которые снижают себестоимость деловой поездки16:24
В Красноярске суд осудил двух подростков за диверсию на железной дорогеОбщество, 16:22