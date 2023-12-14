Театр в Париже отменил спектакли обвиненного в изнасиловании Бегбедера

Театр в Париже отменил три спектакля Бегбедера на фоне обвинений в изнасиловании

Парижский театр Эдуарда VII отменил три спектакля по произведениям писателя Фредерика Бегбедер, которого обвиняют в изнасиловании, сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

Телеканал отметил, что решение приняли по взаимному согласию автора и театра. В театре должны были сыграть пьесу «Любовь длится 1 час 15 минут» с 14 по 16 декабря, уточнили в публикации.

Бегбедера задержали 12 декабря в городе По на юге Франции. Его отпустили из участка к концу дня, однако прокуратура объявила, что расследование продолжится. Писателя обвиняют в изнасиловании, он отрицает вину. По данным France Bleu, молодая женщина заявила на Бегбедера летом 2022 года.

В 2008 году Бегбедера арестовали за хранение кокаина. Тогда полиция задержала писателя, увидев, как он принимает наркотик на капоте своего автомобиля. При обыске у него нашли еще два пакетика с веществом.

Бегбедер родился в 1965 году. Он окончил Институт политических исследований и Высшую школу информации и коммуникации. Славу ему принес роман «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книга была экранизирована в 2007 году. Помимо этого, он является автором таких произведений, как «Любовь живет три года» и «Идеаль». В 2009 году он был удостоен премии «Ренодо» — одной из важнейших литературных наград Франции — за книгу «Французский роман».