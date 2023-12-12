Писателя Фредерика Бегбедера отпустили после задержания на юге Франции

Бегбедера задержали сегодня утром в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании, писало France Bleu. К вечеру прокуратура объявила, что писателя отпустили, но расследование продолжится

Фредерик Бегбедер (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Писатель Фредерик Бегбедер, который был ранее 12 декабря задержан в полицейском комиссариате города По на юге Франции, к концу дня был отпущен из полицейского участка, передает France Bleu.

По данным издания, Бегбедер был помещен под стражу на несколько часов в рамках предварительного расследования по обвинению в изнасиловании. Об этом же пишет Franceinfo.

Об освобождении писателя из-под стражи объявила прокуратура города. «На данном этапе предварительное расследование будет продолжено», — заявили в ведомстве, добавив, что писатель свою вину отрицает.

Бегбедер родился 21 сентября 1965 года в предместье Парижа Нёйи-сюр-Сен. Он окончил Институт политических исследований и Высшую школу информации и коммуникации. Славу ему принес роман «99 франков», ставший лидером книжных продаж 2000 года во Франции. Книга была экранизирована в 2007 году. Помимо этого, он является автором таких произведений, как «Любовь живет три года» и «Идеаль». В 2009-м он был удостоен премии «Ренодо» — одной из важнейших литературных наград Франции — за книгу «Французский роман».

По словам источника France Bleu, заявление на Бегбедера летом 2022 года подала молодая женщина, проживающая в По. Она утверждает, что два раза за ночь занялась с ним сексом — второй раз был против ее согласия. События происходили в номере отеля в По, а отношения пары начались еще до того, как девушке исполнилось 18 лет.

Ранее в этот день обвинение уточнило, что «дело не связано с наркотиками». Бегбедера в 2008 году арестовывали за хранение кокаина. Тогда полиция задержала его, увидев, как тот принимает наркотик на капоте своего автомобиля, припаркованного в VIII округе Парижа. При обыске у него нашли еще два пакетика с веществом.