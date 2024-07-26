Вайнштейна отправили в больницу после теста на коронавирус и пневмонию

Харви Вайнштейн (Фото: Adam Gray / Reuters)

Бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна, который находится в заключении по обвинению в многочисленных сексуальных домогательствах, отправили в тюремную больницу из-за проблем со здоровьем и коронавируса, заявил его представитель Крейг Ротфельд, слова которого приводит NBC News.

У 72-летнего заключенного «множество проблем со здоровьем, от которых он все еще страдает», рассказал Ротфельд. Кроме того, Вайнштейн сдал положительный тест на COVID-19, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. По словам его представителя, бывшего продюсера доставили в тюремное отделение больницы Бельвью.

Скандал вокруг кинопродюсера разгорелся в 2017 году после того, как несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. Среди них были такие известные актрисы, как Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек и Кейт Бланшетт.

В 2020 году суд приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы. Продюсер пришел на одно из судебных заседаний с ходунками. В 2023 году ему назначили еще 16 лет заключения по делу об изнасиловании.

В апреле 2024 года суд Нью-Йорка отменил приговор 2020 года Вайнштейну на основании того, что в качестве свидетелей привлекались люди, не имеющие отношения к процессу. Тогда его адвокат Артур Айдал рассказал, что у заключенного проблемы со здоровьем и его отправили в больницу Бельвью после заседания суда. «У него что-то вроде крушения поезда в плане здоровья», — прокомментировал состояние Вайнштейна его адвокат.