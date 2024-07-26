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Финансы ,  
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Набиуллина рассказала, когда ЦБ может понизить ключевую ставку

Набиуллина: ЦБ в этом году снижать ключевую ставку не будет
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Банк России не планирует снижать ключевую ставку в 2024 году, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

«Наш обновленный прогноз по ставке не предполагает снижение ставки в этом году», — сказала Набиуллина (цитата по ТАСС).

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Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, что в ближайшее время Банк России не планирует понижать ключевую ставку, следует также из заявления главы ЦБ, размещенного на сайте ведомства.

«Мы будем держать ставку высокой в течение длительного времени — того времени, которое нужно, чтобы вернуть и закрепить инфляцию на цели», — говорится в тексте публикации.

Глава ЦБ отметила, что при необходимости возможно дополнительное повышение ключевой ставки. «Траектория ставки существенно повышена на ближайшие три года», — подчеркнула она.

26 июля ЦБ повысил ключевую ставку с 16 до 18% годовых. «Инфляция ускорилась и складывается существенно выше апрельского прогноза Банка России», — говорится в релизе ЦБ. Ужесточение денежно-кредитной политики необходимо, чтобы инфляция начала снижаться, объяснили в ведомстве.

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ключевая ставка ЦБ Эльвира Набиуллина Инфляция прогноз
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
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