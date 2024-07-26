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Общество ,  
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Виновника ДТП с сыном губернатора Саратовской области арестовали

Последствия аварии
Последствия аварии (Фото: МВД России)

Саратовский суд арестовал 19-летнего водителя Lada Granta Амира Рахматулина, в ДТП при участии которого погиб сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, сообщил РБК адвокат подозреваемого Александр Бесараб.

Задержанного в четверг молодого человека поместили в СИЗО до 22 августа. Защитник отметил, что с этим решением суда он не согласен и будет его обжаловать

Адвокат также обратил внимание, что его клиент признает вину в ДТП.

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Роман Бусаргин

По информации «СарИнформ» и «Взгляд-инфо», Рахматулин учится в Вавиловском университете. Во время аварии он был за рулем, рядом с ним на переднем сиденье находился сын саратовского губернатора, 17-летний Иван Бусаргин.

Рахматулин получил сотрясение мозга и попал в больницу. Бусаргин погиб. Также погиб их общий друг, 19-летний молодой человек. Еще один 19-летний пассажир получил тяжелые травмы. Все молодые люди интересовались стритрейсерством.

ДТП произошло 22 июля на улице Соколовая в Саратове. Водитель черной «Лады» не справился с управлением, столкнулся с грузовиком MAN, после этого легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета.

МВД завело дело о нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти двух человек, — ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса. Статья предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

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