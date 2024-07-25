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Роман Бусаргин поблагодарил саратовцев за поддержку после гибели сына

Роман Бусаргин
Роман Бусаргин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поблагодарил жителей за поддержку после гибели его 16-летнего сына в ДТП. Обращение опубликовано в телеграм-канале главы региона.

«Дорогие жители, спасибо всем вам за теплые слова поддержки в эти тяжелые для нашей семьи дни. Сегодня вернулся к работе», — написал Бусаргин.

22 июля сын губернатора погиб в ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Как заявили в областном управлении ГАИ, ДТП произошло на улице Соколовая, два человека погибли, еще один пострадал. Имена жертв и пострадавшего в госавтоинспекции не назвали.

Как уточнили в прокуратуре Саратовской области, водитель черной Lada Granta не справился с управлением, столкнулся с грузовиком MAN, после этого легковушку отбросило в Lada Granta белого цвета, среди погибших — несовершеннолетний. В связи со случившимся было возбуждено уголовное дело.

О том, что один из погибших — сын губернатора, сообщил источник местного издания 164.ru в областном правительстве, об этом также писали телеграм-каналы Mash и Shot.

Сын губернатора Саратовской области погиб в ДТП
Общество
Фото:МВД России

24 июля Епископ Покровский и Новоузенский Фома выразил соболезнования губернатору Саратовской области Роману Бусаргину в связи с гибелью его сына Ивана. Слова епископа привели в телеграм-канале Покровской епархии. Таким образом, смерть Бусаргина-младшего подтвердили официально.

У губернатора Саратовской области Романа Бусаргина двое детей. Прошлой весной он рассказывал, что его 15-летний сын учится в школе в Энгельсе, а дочь — студентка Саратовского государственного университета.

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Теги
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