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В Москве похоронили Сергея Мавроди
Общество, 16:11
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В Москве похоронили Сергея Мавроди

На Троекуровском кладбище в Москве похоронили основателя МММ Сергея Мавроди, сообщает «Пятый канал».

Похороны прошли в закрытом режиме, территория была оцеплена и охранялась, отмечает телеканал. Как отмечает РЕН ТВ, его похоронили в закрытом гробу.

Видео: Пятый канал

О том, что похороны пройдут в закрытом режиме, ​30 марта сообщил руководитель «МММ-Москва» Сергей Серегин. Он отмечал, что на них будет только узкий круг близких и знакомых Мавроди.

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Агентство РИАМО 26 марта сообщало, что тело Сергея Мавроди занесли в список «невостребованных», поскольку при нем не было документов. «Если его личность не будет подтверждена родными или близкими, его тело может быть похоронено в общей могиле», — говорил собеседник агентства.

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Бывший адвокат основателя МММ Александр Молохов заявлял, что брат Мавроди отказался хоронить его на семейном погосте на Хованском кладбище, где похоронены его мать и отец. Молохов отмечал, что с братом у Мавроди были «плохие отношения», они поссорились в середине 90-х годов «по перспективами развития той или иной пирамиды». По его словам, тело основателя МММ забрала его бывшая супруга, а похороны будут организованы на деньги инициативной группы бывших вкладчиков одной из его финансовых пирамид.

Сергей Мавроди умер в Москве 26 марта в возрасте 62 лет. Он скончался в результате сердечного приступа. Акционерное общество МММ он основал в 1990-х, оно привлекало деньги инвесторов по принципу финансовой пирамиды. В 2007 году​ его приговорили к 4,5 года колонии за мошенничество в особо крупном размере.

В 2011 году Мавроди создал новый проект МММ-2011, который впоследствии реорганизовали в МММ-2012. После этого против него возбудили еще одно уголовное дело.

Теги: Сергей Мавроди , похороны
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