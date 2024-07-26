В Рязанской области возбудили уголовное дело после кражи 60-тонного моста
Полиция города Скопина Рязанской области возбудила дело о краже в особо крупном размере по факту пропажи железнодорожного моста, сообщило управление МВД по региону.
Там уточнили, что о пропаже металлической конструкции заявили еще 14 июля, после чего оперативники проверяли обстоятельства произошедшего, сообщили РБК в управлении.
В результате возбуждено и расследуется дело по ч. 4 ст.158 Уголовного кодекса (кража, совершенная в особо крупном размере). По ней предусматривается до десяти лет лишения свободы.
По данным издания «Рязанские новости», мост был приватизирован предприятием АО «Скопинское ППЖТ». Однако те, кто распилил и разобрал мост, заявили, что нашли документы, согласно которым конструкция никому не принадлежит.
По словам правозащитницы Светланы Коноваловой, на которую ссылается издание, стороны друг с другом знакомы и пытались договориться, но не получилось. Владелица предприятия написала обращение в полицию.
Как сообщил телеграм-канал Baza, части моста нашли в пунктах металлоприема в Рязани.
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