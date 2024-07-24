В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось более 500 машин
Более пяти сотен машин ожидают досмотра на подъезде к Крымскому мосту со стороны Крыма, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
По его данным, ждать в очереди со стороны Керчи нужно будет около двух часов.
В то же время со стороны Тамани очередь составляет 68 машин.
Движение по Крымскому мосту останавливали в 7 утра 23 июля из-за угрозы атаки БПЛА. Чуть позже проезд возобновили. К этому времени у пункта досмотра со стороны Краснодарского края скопилось 480 автомобилей.
Движение по мосту иногда перекрывается из-за угрозы с воздуха.
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